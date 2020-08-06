عاجل | تشكيلة الزمالك الأساسية أمام المصري البورسعيدي “كارتيرون يفاجئ الجميع”

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، عن تشكيلة فريق الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي، ستقام في الثامنة مساءا، وهي المباراة المؤجلة من الجولة 14 لبطولة الدوري المصري الممتاز 2020.

ويفقد الزمالك عدة لاعبين أساسيين، وهم طارق حامد ويوسف أوباما للإصابة، بينما سيغيب الثنائي المغربي محمد أوناجم وأشرف بن شرقي، بالمباراة نظرا لتأخر وصولهم إلى القاهرة، لظروف الطيران وصعوبة وجود رحلات مباشرة بين مصر والمغرب.

كما يغيب الثنائي محمود عبدالرازق شيكابالا، وإمام عاشور، للإيقاف بينما تأكدت جاهزية مصطفى محمد وأحمد سيد “زيزو”، بعد معاناة من عدة إصابات عضلية عقب مواجهة طلائع الجيش، في آخر الوديات التي انتهت بالتعادل بهدف دون رد.

وجاءت تشكيلة الزمالك أمام المصري كالتالي:

محمد أبو جبل

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محمود علاء ومحمود حمدي الونش وحازم إمام ومحمد عبدالشافي

محمد حسن وإسلام جابر وفرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو وحسام أشرف

مصطفى محمد

فيما جاءت مقاعد البدلاء كالتالي:

محمود عبدالرحيم “جنش”، محمد عبدالغني، عمر السعيد، محمد عنتر، أسامة فيصل، كابونجو كاسونجو، كريم أحمد “بامبو”، محمد حسام، حاتم محمد.