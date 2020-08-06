ليفركوزن إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي



تأهل باير ليفركوزن الألماني إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي اليوم الخميس بتجديده فوزه على ضيفه رينجرز بهدف نظيف وذلك بعد أن فاز ذهابا خارج قواعده 3-1.



وسجل الهدف الفرنسي موسى ديابي في الدقيقة 51 من عمر المباراة.



وبعد توقف دام قرابة خمسة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، عاودت المسابقة القارية الثانية من حيث الأهمية نشاطها الأربعاء بتأهل شاختار الأوكراني وكوبنهاغن الدنماركي ومانشستر يونايتد الإنكليزي وإنتر ميلان الإيطالي الى ربع النهائي الذي ستقام جميع مبارياته في ألمانيا من لقاء واحد بسبب تداعيات التوقف الذي تسبب به "كوفيد-19".

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