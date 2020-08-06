رياضة | حمدي فتحي: جاهز للمشاركة في المباريات مع الأهلي.. وأتمنى المساهمة في حصد البطولات

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر حمدي فتحي: جاهز للمشاركة في المباريات مع الأهلي.. وأتمنى المساهمة في حصد البطولات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه جاهز للمشاركة في المباريات المقبلة في بطولة الدوري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا.

وأضاف أن المسحة التي أجراها جاءت سلبية ولا يعاني من أي أعراض، وعاد بالفعل للمشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق.

واختتم حمدي فتحي حديثه معربًا عن أمله أن يكون التوفيق حليف الفريق في الفترة المقبلة، وأن يسهم رفقة زملائه في حصد بطولة دوري أبطال إفريقيا وكل البطولات، لإسعاد جمهور الأهلي الذي لا يتوقف عن دعم الفريق.

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ويستعد الأهلي بشكل مكثف لاستكمال مباريات بطولة الدوري إلى جانب دوري أبطال إفريقيا.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة مساء اليوم الخميس، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة.

‏‎هذا ويواجه الأهلي نظيره إنبي مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.