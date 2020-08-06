رياضة | زيدان يكشف سر استبعاد بيل من أمام مانشستر سيتي.. ويؤكد على جاهزية هازارد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر زيدان يكشف سر استبعاد بيل من أمام مانشستر سيتي.. ويؤكد على جاهزية هازارد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن مواجهة فريقه غدا أمام مانشستر سيتي في إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد :"نحن بخير، نعلم ما حدث في مباراة الذهاب، ولكننا نركز على مباراة الغد وأنها نهائي آخر، سنحاول تقديم مباراة رائعة".

وأضاف :"كل ما يمكنني إخباركم به حول مباراة الغد، ستكون مباراة جيدة بين فريقين جيدين للغاية".

وحول سبب غياب جاريث بيل قال :"سبب عدم تواجد بيل هو بسبب شخصي وليس فنّي، لقد كانت محادثة بين مدرب ولاعبه ولن أخبركم بأي شيء".

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وأضاف :"قيلت عنا أشياءً كثيرة ولدينا علاقة احترام، لقد كانت هناك محادثات خاصة بيني وبين بيل، والشيء الوحيد الذي أخبركم به هو بأنه لا يريد اللعب".

وعن جاهزية هازارد قال :"أنظر لـ هازارد بثقة، صحيح بأنه واجه مشاكلٌ في نهاية الدوري، ولكنه الآن أفضل بكثير، وكان يمتلك الوقت للاستعداد بشكلٍ أفضل وهو كذلك".

وأشار :"مارسيلو جاهزٌ بشكلٍ كامل مثل الآخرين، سنحتاج إلى جميع اللاعبين، وطاقتنا تتركز على مباراة الغد"..

وأتم حديثه :"الجولة لم تنتهي بعد، سنلعب حتى آخر دقيقة. نحن نعلم الوضع وما علينا فعله على أرض الملعب. لدي فريق رائع لديه أسلحته الخاصة، والتي تجعله يلحق الضرر بالخصم، سنرى مباراة رائعة. علينا أن نُفكر في التأهل".