رياضة | الأهلي يفقد نجم الفريق أمام إنبي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يفقد نجم الفريق أمام إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تترقب جماهير وعشاق النادي الأهلي، أولى مباريات الفريق الكروي الأول، بعد عودة منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد توقف البطولة لمدة خمسة أشهر، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر.

رمضان صبحي يغيب عن مباراة الأهلي أمام إنبي

كشفت مصدر داخل النادي الأهلي، أن رمضان صبحي لاعب الفريق الكروي الأول، مهدد بالغياب عن لقاء إنبي، في الدوري الممتاز، بسبب انتهاء إعارته في 20 يونيو الماضي.

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وأوضحت المصادر أن رمضان صبحي، لن يشارك في لقاء الأحد المقبل أمام إنبي، إلا بعد التأكد من قانونية مشاركته في اللقاء.

وتابعت المصادر، أن إعارة رمضان صبحي من هيديرسفيلد تاون الإنجليزي انتهت في 30 يونيو الماضي.

وأتخذ مجلس إدارة النادي الأهلي، عدة إجراءات في هذا الشأن لوضع النقاط فوق الحروف.

الجدير بالذكر أن مفاوضات الأهلي مع هيديرسفيلد لشراء رمضان صبحي، وصلت لمراحل متقدمة بعد العرض الذي تقدم به الأحمر مؤخرًا.