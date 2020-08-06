رياضة | التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة الزمالك والمصري

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة الزمالك والمصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهى الشوط الاول من مواجهة فريق الزمالك امام نظيره المصري البورسعيدي بالتعادل السلبي، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب ضمن مؤجلات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهد الشوط الأول خطورة متبادلة بين الفريقين، حيث كانت السيطرة الأكبر لصالح لاعبي نادي الزمالك، ليقابله ثبات دفاعي كبير من المصري.

ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد ٣١ نقطة، حيث خاض الابيض 16 مباراة في المسابقة.

ومن المقرر أن يواجه فريق الزمالك نظيره الاتحاد السكندري يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءا على ملعب استاد الجيش بمدينة برج العرب مواجهات مسابقة الدوري