رياضة | شتيجن يقترب من الاستمرار مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر شتيجن يقترب من الاستمرار مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن برشلونة الإسباني أصبح قريبًا للغاية من تجديد عقد حارس مرماه الألماني مارك أندريه تير شتيجن حتى عام 2025.

وأفادت صحيفة جارديان البريطانية بأن شتيجن يفضل الاستمرار في صفوف الفريق الكتالوني لأطول فترة ممكنة بعد اقتناعه بالعرض المقدم من جانب إدارة البلوجرانا.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصادر مقربة من مجلس إدارة النادي الكتالوني بأنه من المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن تجديد عقد النجم الألماني عقب نهاية منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن شتيجن وصله عرضًا من تشيلسي الإنجليزي لكنه رفض الرحيل عن صفوف برشلونة نظرًا لعلاقته القوية مع اللاعبين وجماهير البرسا.