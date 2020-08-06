رياضة | طبيب الزمالك يطمئن على الإجراءات الاحترازية قبل لقاء المصري.. وطارق حامد يساند الأبيض

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر طبيب الزمالك يطمئن على الإجراءات الاحترازية قبل لقاء المصري.. وطارق حامد يساند الأبيض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأوللكرة القدم بالنادي علي متابعة كل الإجراءات الاحترازيه والوقائية للاعبي الزمالك قبل انطلاق عمليات الإحماء المقامة خاليا استعدادا للقاء المصري البورسعيدي على استاد برج العرب في الإسكندرية في الجولة الرابعة عشرة المؤجلة من الدوري الممتاز.

ووجه أسامة معاونيه بالجهاز الطبي بهذه التعليمات لمتابعة اللاعبين، كما قام بالاطمئنان علي الإجرءات المتخذة للبدلاء والجهاز الفني من تباعد في مقاعد البدلاء والأمور التعقيمية.

ومن ناحية أخري، تواجد طارق حامد ومحمد عبدالسلام وأحمد عيد وعبدالله جمعه وإمام عاشور وحسام عبدالمجيد وياسين مرعي ومحمد صبحي لاعبو فريق الكرة الأول بالنادي بملعب برج العرب في الإسكندرية وذلك لمؤازرة لاعبي الزمالك في مواجهة المصري البورسعيدي التي تقام مساء اليوم في الجولة الرابعة عشرة المؤجلة من الدوري الممتاز.