رياضة | فحوصات طبية ناجحة لمنتخب يد مصر

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر فحوصات طبية ناجحة لمنتخب يد مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خضع منتخبنا الاول لكرة اليد اليوم لبعض الاختبارات الطبية الهامة والقياسات قبل إجراء مسحة كورونا منتصف الأسبوع القادم استعدادا لانطلاق معسكره الاول المغلق لبطولة العالم المقرر استضافتها في مصر يناير من العام المقبل ، ويبدأ المعسكر ١٥ من الشهر الجاري ويستمر ٦ اسابيع وهو أولي خطوات الاعداد للمونديال بعد جائحة كورونا التي تسببت في تجمد الرياضة في العالم و فقدان منتخبنا ل١٥ مباراة دولية في برنامج اعداده.

ويستعد اتحاد كرة اليد برئاسة المهندس هشام نصر لتوقيع بروتكول تعاون طبي كامل مع مستشفي وادي النيل خلال مؤتمر صحفي الاربعاء المقبل ، ويضمن البرتوكول اعلي رعاية صحية متخصصة لمنتخبنا الوطني خلال الفترة المقبلة ، وايضا يمنح كشف طبي رياضي شامل كهدية لفراعنة اليد بالاضافة إلي مسحة الكورونا، واجراء جميع الفحوصات الطبية للرياضيين مع الاشعة اللازمة والتحاليل الخاصة بزيادة قدرة التحمل وسرعة الاستشفاء وذلك باستخدام احدث الاجهزة ، ومن جانبه أشاد مؤمن صفا امين الصندوق باتحاد اليد والمشرف العام علي المنتخبات القومية بتعاون دكتور حازم خميس مدير المستشفي ورئيس مركز القلب الرياضي وأشار إلي أن المنتخب سيخضع للفحوصات السابق ذكرها خلال الأسبوع المقبل وسيتم الإعلان عن النتائج خلال مؤتمر صحفي الاربعاء المقبل، وتمني امين صندوق المنتخب أن يطمئن الجميع علي صحة اولادنا قبل انطلاق رحلة التحديات الصعبة التي تأخرت كثيرا بفعل الكرونا وتعليق النشاط الرياضي.

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ومن جانبه استقر الإسباني جارسيا المدير الفني لمنتخبنا وأفضل مدرب في أوروبا علي ضم أفضل العناصر من وجهة نظرة بدون المحترفين ، وجاءت اختياراته علي النحو التالي :

محمد على ومحمد عصام الطيار وعبد الرحمن حميد أحمد الأحمر و محسن رمضان ومصطفى بشير

وأكرم يسرى وعمر سامى و أحمد خيرى و إسلام حسن و سيف الدرع وسام نوار وإبراهيم المصرى و خالد وليد و أحمد عادل ويحيى الدرع و حسن وليد وعبد الرحمن فيصل وعمر ياسين و عمر الوكيل وأحمد مؤمن.