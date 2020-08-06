رياضة | رئيس اللجنة الطبية يطمئن على الإجراءات الاحترازية قبل مباراة الزمالك والمصري

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس اللجنة الطبية يطمئن على الإجراءات الاحترازية قبل مباراة الزمالك والمصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم علي متابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل مواجهة فريق الكرة الأول بالنادي والمصرى البورسعيدي التي تقام مساء اليوم على استاد برج العرب في الإسكندرية بالجولة الرابعة عشرة المؤجلة بالدوري الممتاز.

وتواجد سلطان بمحيط ملعب المباراة وأماكن تواجد اللاعبين والحكام من أجل الاطمئنان علي سير العمل بالإجراءات المتفق عليها وفقا لما أقره مجلس الوزراء ووزارة الصحة.

ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباراة الزمالك والمصري اليوم :-

1- الأهلي – 49 نقطة من 17 مباراة.

2- المقاولون العرب – 33 نقطة من 18 مباراة.

3- بيراميدز – 32 نقطة من 18 مباراة.

4- الزمالك – 31 نقطة من 16 مباراة.

5- الإتحاد السكندري – 27 نقطة من 17 مباراة.

6- سموحة – 25 نقطة من 18 مباراة.

7- إنبي – 25 نقطة من 18 مباراة.

Advertisements

8- الإنتاج الحربي – 23 نقطة من 17 مباراة.

9- الإسماعيلي – 22 نقطة من 18 مباراة.

10- المصري – 20 نقطة من 16 مباراة.

11- الجونة – 20 نقطة من 18 مباراة.

12- حرس الحدود – 19 نقطة من 17 مباراة.

13- أسوان – 18 نقطة من 17 مباراة.

14- طلائع الجيش – 17 نقطة من 19 مباراة.

15- طنطا – 16 نقطة من 18 مباراة.

16- وادي دجلة – 15 نقطة من 18 مباراة.

17- مصر المقاصة – 14 نقطة من 17 مباراة.

18- نادي مصر – 11 نقطة من 17 مباراة