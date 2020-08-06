رياضة | تجهيز تقنية الـ Var ببرج العرب قبل انطلاق مواجهة الزمالك والمصري

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تجهيز تقنية الـ Var ببرج العرب قبل انطلاق مواجهة الزمالك والمصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد استاد برج العرب بالإسكندرية وضع وتجهيز الأجهزة المستخدمة في تقنية الـ Var لمساعدة الحكام وذلك استعدادا للقاء فريق الكرة الأول بالنادي والمصرى البورسعيدي المقررة إقامته مساء اليوم في الجولة الرابعة عشرة المؤجلة للدوري الممتاز.

وقامت المجموعة المشرفة علي عمل تقنية Var بوضع وتركيب الأجهزة في الأماكن المخصصة في الملعب وكذلك في غرفة المتابعة من خلال شاشات عرض وكاميرات مراقبة من جميع زوايا الملعب.