رياضة | تجهيز تقنية الـ Var ببرج العرب قبل انطلاق مواجهة الزمالك والمصري

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تجهيز تقنية الـ Var ببرج العرب قبل انطلاق مواجهة الزمالك والمصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شهد استاد برج العرب بالإسكندرية وضع وتجهيز الأجهزة المستخدمة في تقنية الـ Var لمساعدة الحكام وذلك استعدادا للقاء فريق الكرة الأول بالنادي والمصرى البورسعيدي المقررة إقامته مساء اليوم في الجولة الرابعة عشرة المؤجلة للدوري الممتاز.
وقامت المجموعة المشرفة علي عمل تقنية Var بوضع وتركيب الأجهزة في الأماكن المخصصة في الملعب وكذلك في غرفة المتابعة من خلال شاشات عرض وكاميرات مراقبة من جميع زوايا الملعب.
ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباراة الزمالك والمصري اليوم :-
1- الأهلي – 49 نقطة من 17 مباراة.
2- المقاولون العرب – 33 نقطة من 18 مباراة.
3- بيراميدز – 32 نقطة من 18 مباراة.
4- الزمالك – 31 نقطة من 16 مباراة.
5- الإتحاد السكندري – 27 نقطة من 17 مباراة.
6- سموحة – 25 نقطة من 18 مباراة.
7- إنبي – 25 نقطة من 18 مباراة.
8- الإنتاج الحربي – 23 نقطة من 17 مباراة.
9- الإسماعيلي – 22 نقطة من 18 مباراة.
10- المصري – 20 نقطة من 16 مباراة.
11- الجونة – 20 نقطة من 18 مباراة.
12- حرس الحدود – 19 نقطة من 17 مباراة.
13- أسوان – 18 نقطة من 17 مباراة.
14- طلائع الجيش – 17 نقطة من 19 مباراة.
15- طنطا – 16 نقطة من 18 مباراة.
16- وادي دجلة – 15 نقطة من 18 مباراة.
17- مصر المقاصة – 14 نقطة من 17 مباراة.
18- نادي مصر – 11 نقطة من 17 مباراة