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رياضة | تجهيز تقنية الـ Var ببرج العرب قبل انطلاق مواجهة الزمالك والمصري

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كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تجهيز تقنية الـ Var ببرج العرب قبل انطلاق مواجهة الزمالك والمصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد استاد برج العرب بالإسكندرية وضع وتجهيز الأجهزة المستخدمة في تقنية الـ Var لمساعدة الحكام وذلك استعدادا للقاء فريق الكرة الأول بالنادي والمصرى البورسعيدي المقررة إقامته مساء اليوم في الجولة الرابعة عشرة المؤجلة للدوري الممتاز.

وقامت المجموعة المشرفة علي عمل تقنية Var بوضع وتركيب الأجهزة في الأماكن المخصصة في الملعب وكذلك في غرفة المتابعة من خلال شاشات عرض وكاميرات مراقبة من جميع زوايا الملعب.

ترتيب الممتاز قبل مباراة الزمالك والمصري اليوم :-

1- الأهلي – 49 نقطة من 17 مباراة.

2- المقاولون العرب – 33 نقطة من 18 مباراة.

3- بيراميدز – 32 نقطة من 18 مباراة.

4- الزمالك – 31 نقطة من 16 مباراة.

5- الإتحاد السكندري – 27 نقطة من 17 مباراة.

6- سموحة – 25 نقطة من 18 مباراة.

7- إنبي – 25 نقطة من 18 مباراة.

8- الإنتاج الحربي – 23 نقطة من 17 مباراة.

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9- الإسماعيلي – 22 نقطة من 18 مباراة.

10- المصري – 20 نقطة من 16 مباراة.

11- الجونة – 20 نقطة من 18 مباراة.

12- حرس الحدود – 19 نقطة من 17 مباراة.

13- أسوان – 18 نقطة من 17 مباراة.

14- طلائع الجيش – 17 نقطة من 19 مباراة.

15- طنطا – 16 نقطة من 18 مباراة.

16- وادي دجلة – 15 نقطة من 18 مباراة.

17- مصر المقاصة – 14 نقطة من 17 مباراة.

18- نادي مصر – 11 نقطة من 17 مباراة

 

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