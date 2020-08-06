رياضة | عبد الحفيظ: الفحص الطبي يحسم موقف أيمن أشرف من المشاركة أمام إنبي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عبد الحفيظ: الفحص الطبي يحسم موقف أيمن أشرف من المشاركة أمام إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض أيمن أشرف، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جانبًا من التدريبات البدنية والتأهيل في «الجيم».

وخضع اللاعب لجلسة تأهيل وتدريب منفرد، وجانب من تدريبات الجري حول الملعب، على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.

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ومن جانبه قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، إن أيمن أشرف يتحسن ويؤدي تدريباته العلاجية والتأهيلية بشكل جيد، وسوف يخضع لفحص طبي غدًا الجمعة يحدد موقفه من اللحاق بمباراة إنبي المقبلة، ومدى جاهزيته للمشاركة في التدريبات الجماعية.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة مساء اليوم الخميس، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة.

‎ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي، في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.