رياضة | السماح للجماهير النسماوية بالعودة إلى الملاعب

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر السماح للجماهير النسماوية بالعودة إلى الملاعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زفت رابطة الدوري النمساوي لكرة القدم، بشرى سارة للجماهير بشأن عودتها للمباريات مرة أخري، بداية من الموسم الكروي الجديد.

أعنلت رابطة الدوري النمساوي لكرة القدم السماح بحضور جماهير الفريق صاحب الأرض خلال المباريات مع بداية الموسم الجديد من الدوري المحلي.

ولن يتم السماح بحضور جماهير الفريق الزائر حتى نهاية العام بموجب للوائح الجديدة للحيلولة دون تفاقم أزمة فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

وقال كريستيان إيبنباور رئيس رابطة الدوري النمساوي في بيان اليوم الخميس "المشاعر تبقي على حيوية كرة القدم، ليس فقط داخل الملعب لكن أيضا في المدرجات، بالتالي كان من الصعب إتخاذ قرار حضور أكبر عدد ممكن من جماهير الفريق صاحب الأرض وحظر حضور جماهير الفريق الزائر طالما بقيت القيود المتعلقة بفيروس كورونا".

وبموجب هذا القرار فإن الأندية الكبيرة في النمسا مثل رابيد فيينا وريد بول سالزبورج وشتورم جراتس سيسمح لها بحضور عشرة آلاف مشجع في المدرجات خلال المباريات، وهو أقل بكثير من سعة ملاعبها.

وينطلق الموسم الجديد من الدوري النمساوي في 11 سبتمبر المقبل دون فريق ماترسبرج الذي أعلن اليوم الخميس أنه سيتخلى عن رخصة مشاركته في الدوري وسيعلن إفلاسه نظرا لأن الراعي الرئيسي له، وهو بنك محلي تورط في فضيحة فساد مالي كبرى.

وسيحل فريق تيرول الذي كان قد هبط من المسابقة، محل ماترسبرج في الدوري النمساوي.