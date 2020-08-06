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الآسيوي يدعو للارتقاء بمنظومة كرة القدم

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- بواسطة أيمن الوشواش - شارك الشيخ سلمان بن إبراهيم رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أمس في سلسلة الاجتماعات التي نظمها الاتحاد الدولي للاتحادات الوطنية في المناطق الخمس للقارة الآسيوية عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور جياني إنفانتينو رئيس (الفيفا) لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك للارتقاء بمنظومة اللعبة.

وشدد على أهمية تكاتف أسرة الكرة الآسيوية في الظروف الراهنة التي فرضتها جائحة ، وذلك في سبيل تجاوز تداعيات الجائحة على مسيرة الكرة الآسيوية.

ودعا آل خليفة الاتحادات الوطنية الآسيوية إلى ضرورة الاستثمار الأمثل لأشكال الدعم المختلفة من الاتحادين الآسيوي والدولي، بما ينعكس بصورة إيجابية على مختلف مكونات اللعبة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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