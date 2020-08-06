الآسيوي يدعو للارتقاء بمنظومة كرة القدم

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وشدد على أهمية تكاتف أسرة الكرة الآسيوية في الظروف الراهنة التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك في سبيل تجاوز تداعيات الجائحة على مسيرة الكرة الآسيوية.
ودعا آل خليفة الاتحادات الوطنية الآسيوية إلى ضرورة الاستثمار الأمثل لأشكال الدعم المختلفة من الاتحادين الآسيوي والدولي، بما ينعكس بصورة إيجابية على مختلف مكونات اللعبة.
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