8 أسباب حولت النصر إلى حمل وديع

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اتسعت الفجوة بـ9 نقاط وأصبح النصر مطالبا بالفوز في جميع مبارياته المقبلة أمام أبها والوحدة والتعاون والعدالة والفيحاء والاتحاد والاتفاق، شريطة تعثر نده الهلال في 3 مباريات من أصل 7 متبقية أمام الفتح والعدالة والأهلي والفيصلي والحزم والوحدة والشباب، ليكون هناك بصيص أمل أمام إدارة السويكت للمحافظة على الهدف الاستراتيجي الأول، والذي حققته الإدارة السابقة برئاسة سعود السويلم التي تولت كرسي الرئاسة، وحققت نجاحا باهرا أسعد النصراويين.
ظهر النصر بأداء أمام الهلال في ديربي العاصمة بعد أن خاض 5 مباريات ودية تعرض في اثنتين منها لخسارتين واستقبلت شباكه 6 أهداف أمام الرائد والفتح، وتوزعت الأسباب بين الجوانب البدنية والفنية والإدارية.
- غياب البرازيلي مايكون عن الديربي والتأخير في إنهاء أمر تمديد عقده
- ضعف الجهاز الطبي وتأخر تعافي عبدالله مادو وجاهزية عمر هوساوي
- الضعف اللياقي لدى عناصر الفريق
- تدخلات فيتوريا الخاطئة بوجود أحمد موسى على دكة البدلاء واعتماد منهجية (المثلث المقلوب)
- تركيز إدارة النصر على المناورة قبل اللقاء دون التركيز على الإعداد الفني الجيد للفريق
- استمرار الأخطاء الدفاعية وعدم الانسجام ما بين عبدالإله العمري وعمر هوساوي
- تأثر الفريق نفسيا بعدم احتساب ضربة الجزاء لعمر هوساوي أواخر الشوط الأول
- تعرض الفريق داخل الملعب إلى ضغط نفسي، خصوصا في الشوط الثاني
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