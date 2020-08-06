شكرا لقرائتكم خبر 8 أسباب حولت النصر إلى حمل وديع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رغم الزخم الذي عايشوه في البيت النصراوي على صعيد الاستقطابات للموسم المقبل، والدعم الشرفي على كافة الأصعدة قبل ديربي العاصمة، تجرع النصر أمس الأول خسارة مريرة من غريمه التقليدي الهلال برباعية مقابل هدف ألقت بظلالها على مسيرة إدارة النادي متمثلة في الدكتور صفوان السويكت.

اتسعت الفجوة بـ9 نقاط وأصبح النصر مطالبا بالفوز في جميع مبارياته المقبلة أمام أبها والوحدة والتعاون والعدالة والفيحاء والاتحاد والاتفاق، شريطة تعثر نده الهلال في 3 مباريات من أصل 7 متبقية أمام الفتح والعدالة والأهلي والفيصلي والحزم والوحدة والشباب، ليكون هناك بصيص أمل أمام إدارة السويكت للمحافظة على الهدف الاستراتيجي الأول، والذي حققته الإدارة السابقة برئاسة سعود السويلم التي تولت كرسي الرئاسة، وحققت نجاحا باهرا أسعد النصراويين.

ظهر النصر بأداء أمام الهلال في ديربي العاصمة بعد أن خاض 5 مباريات ودية تعرض في اثنتين منها لخسارتين واستقبلت شباكه 6 أهداف أمام الرائد والفتح، وتوزعت الأسباب بين الجوانب البدنية والفنية والإدارية.