رباعية الهلال تثير إعجاب صحافة العالم

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وقالت صحيفة pro sport الرومانية إن المدير الفني لفريق الهلال الكروي الأول رازفان لوشيسكو يزحف بفريقه نحو لقب بطولة الدوري بكل قوة بعد فوزه على غريمه النصر بـ(4 /1) والانفراد بصدارة الدوري قبل نهايته بـ7 جولات، وبفارق 9 نقاط عن منافسه صاحب المركز الثاني الذي تعرض لانهيار غير متوقع.
وعنونت صحيفة «gsp» الرومانية بالنتيجة التي آلت إليها المباراة بعد الفوز الهلالي العريض، حيث قالت «إنه مات اليوم في أرضية الملعب» في إشارة إلى النصر الذي خسر لقاء الديربي بالأربعة، وقالت إن الهلال رفع الفارق بينه وبين النصر صاحب المركز الثاني إلى 9 نقاط، وذلك قبل 7 جولات من النهاية، مما يعطيه أفضلية كبيرة في التتويج باللقب، وأشادت بأداء لاعبي الهلال الكبير بقيادة المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو.
وكتبت صحيفة «fanatik» عن مهاجم الهلال الفرنسي بافيتمبي جوميز الذي جدد تعاقده حتى موسم 2022، أنها لم تشاهده هكذا من قبل، وتابعت أن جوميز سجل هدفين في ديربي الرياض، ووصفته الصحيفة بالعملاق، نتيجة لطريقة تسجيله هدفه الثاني في المباراة.
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