شكرا لقرائتكم خبر النصر يتقدم بشكوى رسمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفعت إدارة نادي النصر برئاسة الدكتور صفوان السويكت شكوى رسمية إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم ضد طاقم التحكيم الذي أدار ديربي العاصمة بين النصر والهلال.

وأكدت مصادر «مكة» أن إدارة النصر قالت في شكواها إن طاقم التحكيم، إضافة إلى فشل غرفة الفار، تجاهل حقوق لاعبي الفريق الأول لكرة القدم داخل الملعب، وذلك بعدم احتساب ضربة جزاء لعمر هوساوي قبل نهاية الشوط الأول وعدم حماية المحترف المغربي نور الدين مرابط من تدخل علي البليهي الذي كاد ينهي مسيرته مع النصر، مما ساهم في التأثير على اللقاء.

يذكر أن الحكم الفرنسي باستن واجه انتقادات لاذعة في بلده فرنسا، ومن مدربين أبرزهم مدرب مارسيليا السابق غارسيا ومدرب باريس سان جرمان توخيل عندما ذكر لشبكة كانال الفرنسية أن الحكم نفسه هو الذي تسبب في خروجنا من كأس الرابطة بالخسارة أمام جانجون بنتيجة 1-3.

وقال عنه دراكسلر اللاعب الالماني لماذا لا تلجأ لتقنية الفيديو قبل أن تطرد خوان بيرنات في احدى مباريات باريس مع ليل الفرنسي .