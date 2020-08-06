شكرا لقرائتكم نفاذ جميع دراجات مبادرة "دراجتك صحتك" بعد 30 دقيقة من فتح باب التسجيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفذت جميع الدراجات التي طرحتها وزارة الشباب و الرياضة ضمن مبادرة دراجتك صحتك بعد مرور 30 دقيقة فقط على فتح باب التسجيل للحصول على الدراجات ، و التي وصل عددها الى 1400 دراجة /، منها الجبلية و الهجين " السريعة "

تم فتح باب التسجيل في الثامنة من مساء اليوم ، وتم ذلك من خلال الصفحة الرسمية الخاصة بوزارة الشباب و الرياضة والتسجيل في المبادرة عبر البوابة الاليكترونية والصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي. أو الدخول عبر الرابط الإلكتروني مباشرة والخاص بالحصول على الدراجات وهو https://www.emys.gov.eg/bike/ ، ويتم الحصول على الدراجة بسداد السعر نقدا أو بالتقسيط مع أحد البنوك المشاركة في المبادرة .

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كانت وزارة الشباب والرياضة قد أطلقت المرحلة الأولى من المبادرة فى 8 يوليو الماضي، ولاقت إقبالاً كبيراً من الشباب، ومن المقرر أن تطرح الوزارة الأعداد المطلوبة من خلال عدة مراحل، وتنقسم الدراجات المطروحة إلى دراجة جبلية ويبلغ سعرها 1932 جنيهًا، ومقاسها 26، ودراجة هجين وقيمتها 2362 جنيهًا، ومقاسها 28.

وتأتي مبادرة "دراجتك.. صحتك" فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، ونشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع، وحرص وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ إستراتيجيتها بجعل الرياضة أسلوب حياة، إضافة إلى الآثار الإيجابية للدراجات الهوائية باعتبارها وسيلة انتقال اقتصادية مصاحبة للبيئة، وتساهم فى تحسين اللياقة البدنية لمستخدميها.