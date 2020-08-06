شكرا لقرائتكم عدلى القيعى ردا على مصطفى يونس: أبناء الأهلى بيرفعوا قيمته ولا يسيئون له ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق المهندس عدلى القيعى، على تصريحات مصطفى يونس بشأن أن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى ليس من أبناء النادى ولكن من أبناء ناجى النصر.

وقال عدلى القيعى فى برنامج "ملك وكتابة" المذاع على قناة الأهلى: "أبناء الأهلى هى التى تساهم فى رفعة الأهلى، والتى وضعت الأهلى فوق الجميع، ومحمود الخطيب جاء الأهلى تحت 18 سنة وساهم فى الألقاب والتتويجات ولم يسيء للأهلى في أي وقت".

أضاف عدلى القيعى: "دائما الأهلى يضم النجوم المميزين فى ظل عملية الاحتراف، فكل لاعب يحترم الأهلى ويضع مصلحة الأهلى فوق مصالحته فهو ابن النادى، ومفيش لاعب بيمن على الأهلى، فالأهلى هو مهندس الصفقات، هو صاحب البطولات وصاحب الفضل على جميع لاعبيه، ولكن كيف تكون ابن النادى وتسيء للنادى ورموزه".

وتابع عدلى القيعى: "أن ابن النادى هو الذى لا يسيء مهما علم من أسرار ولا يبوح بها احتراما لكيان النادى، وأتمنى ألا يكون عرض مصطفى يونس بوجود قطعة أرض فى القاهرة لبناء مدينة الأهلى واستاد الاهلى، اللى متوفقش عليه يكون سبب خلافه مع الأهلى وسبب هجومه على مجلس الإدارة".

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وكشف عدلى القيعى: "كهربا فى أحسن درجات التركيز والعطاء مع الأهلى وفايلر مبسوط جدا به ورفض فكرة إعارته نهائيا، لأنه بينفذ كل تعليماته، والدليل المباريات الودية، وكفاية كلام مالوش أى أساس من الصحة عن تفكير الأهلى فى إعارته".

وعن رمضان صبحى، قال عدلى القيعى: "الأهلى ورمضان صبحى متفقين على كل شيء ولكن الأمر مرتبط بهيدرسيفلد الإنجليزى وليس رمضان صبحى والأهلى يتعامل بجدية على ضم اللاعب نهائيا".

وأوضح عدلى القيعى: "الأزمات المفتعلة بقيت صناعة.. المفروض نتكلم عن عودة الدورى ولكن يتخلق أزمة ونفضل نتكلم فيها بعيدا عن الحدث الأكبر حاليا".