شكرا لقرائتكم صحف عالمية تشيد بلوشيسكو والهلال بعد الديربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تناقلت الصحف العالمية أصداء ديربي الرياض بين الهلال والنصر الذي أقيم يوم الأربعاء في ستاد الملك فهد الدولي بالرياض.

وتجاوز الهلال غريمه النصر بأربعة أهداف لواحد ليوسع الفارق بينه وبين الفريق الأصفر إلى 9 نقاط مع تبقي 7 جولات حتى نهاية مسابقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتغنى موقع بروسبورت الروماني بفوز مواطنه رازفان لوشيسكو، مدرب الهلال في اللقاء، معنونا الصفحة "لوشيسكو يقترب من اللقب بتجاوزه النصر مع تبقي 7 جولات حتى النهاية". وغطى موقع بيرو.21 عودة نجم المنتخب الوطني أندريه كاريو للمشاركة بعد 5 أشهر ومساهمته في الهدف الرابع للفريق باللقاء.

واختصر موقع أوجوغو البرتغالي الشهير عنوانه بـ "فيتوريا يخسر، وكايشينيا يفوز" بعدما تعرض المدرب الأول لخسارة ثقيلة برفقة النصر في الديربي، فيما حقق الآخر فوزاً هاماً مع الشباب على الوحدة رغم عدم تواجده في الملعب لالتزامه بالحجر الوقائي.