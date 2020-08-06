شكرا لقرائتكم السويكت: ما حدث في مباراة الهلال كان "ترصداً" من "فار" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكر صفوان السويكت، رئيس مجلس إدارة نادي النصر، أن ما حدث في مباراة فريقه أمام الهلال من أخطاء تحكيمية كان ترصدا مخلا بميزان العدالة من قبل تقنية الفيديو "فار".

وخسر النصر أمام الهلال برباعية مقابل هدف، يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من الدوري.

وقال السويكت في تغريدات نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر" يوم الخميس: بعد مشاهدة المباراة عدة مرات بهدوء، ولكونها مباراة مفصلية من الدوري الأغلى على قلوبنا، فإن ما حدث لم يكن مجرد سوء تقدير من حكم، ما حدث كان ترصدا مخلا بميزان العدالة من قبل "فار".

وأضاف: سبق أن طالبنا من خلال بيان سابق وخطابات إلحاقية بضرورة التصحيح وتدارك الأخطاء التحكيمية لحماية العدالة ونزاهة المنافسة، سنترقب في نادي النصر ما سيجري من تغيرات جادة لضمان تطبيق العدالة بسواسية لكل الأندية، نادي النصر وحقوقه وحقوق جماهيره أمانة في أعناقنا ولن نفرط فيها.