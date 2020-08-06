شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول: الزمالك (0)-(0) المصري.. عودة الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى الأن فريقا الزمالك والمصري البورسعيدي، في أولى مباريات الدوري بعد عودته منذ توقف دام 148 يوم، بسبب جائحة «كورونا»
وتلعب المباراة على ملعب برج العرب، والمؤجلة من الجولة 14 من الدوري الممتاز لكرة القدم.
وإليكم أبرز أحداث المباراة:
ق1 ركلة البداية مع فريق الزمالك، وأول هجمات المباراة تسديدة من لاعب المصري شوشة تذهب ضعيفه بجوار ابو جبل.
ق 3 اولى هجمات الزمالك تنتهي بتسلل لصالح المصري.
ق14 مسعود حارس المصري ينقذ رأسية مصطفى محمد ويحولها الى ركنية
ق 15 مسعود يعود للتألق من جديد ويتصدى لتسديدة الونش ببراعة
ق 16 هجمة مرتدة للمصري تنتهي بركنية
ق 17 محمود علاء ينقذ مرمى الزمالك وركنية أخرى للمصري
ق 24 اصطدام بين مسعود حارس المصري وحسام اشرف لاعب الزمالك
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الوضع في مصر
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اصابات
94,875
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تعافي
47,182
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وفيات
4,930
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