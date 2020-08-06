شكرا لقرائتكم خبر عن سكاي سبورت: أوباميانج حسم مصيره مع آرسنال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت شبكة «سكاي سبورت»، إن اللاعب الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، حسم أمره بالاستمرار مع فريقه أرسنال خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الشبكة، أن أوباميانج قرر الاستمرار واتفق مع الفريق على التجديد، حيث بذلك القرار سيكون أنهى كافة التكهنات التي كانت تقول أن اللاعب الجابوني سيترك الأرسنال قريباً.

وأوضحت شبكة «سكاي» أن مهاجم الجانرز، اتفق مع مسؤولي النادي شفوياً، ولكن تم الاتفاق على جديد العقد مع الفريق اللندني لـ 3 مواسم قادمة براتب 250 ألف جنيه إسترلينين ليصبح بذلك أعلى راتب بين لاعبي الأرسنال.

الجدير بالذكر أن مايكل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال، أعلن سابقاً تمسكه الشديد باستمرار أوباميانج مع الفريق خلال الموسم الجديد.