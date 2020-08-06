شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يقود الزمالك أمام المصري.. و«فتحي» خارج القائمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن تشكيل الفريق لمواجهة المصري البورسعيدي باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الرابعة عشرة المؤجلة من الدوري الممتاز. ويضم التشكيل: محمد أبوجبل في حراسة المرمى. محمود علاء ومحمود حمدي الونش وحازم إمام ومحمد عبدالشافي في خط الدفاع. محمد حسن وإسلام جابر وفرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو وحسام أشرف في خط الوسط. مصطفى محمد في الهجوم. Advertisements بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمود عبدالرحيم جنش وعمر السعيد ومحمد عنتر وكريم بامبو وكابونجو كاسونجو وأسامة فيصل ومحمد حسام وحاتم محمد ومحمد عبدالغني. الوضع في مصر

اصابات 94,875

تعافي 47,182

وفيات 4,930

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى محمد يقود الزمالك أمام المصري.. و«فتحي» خارج القائمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.