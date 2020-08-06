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تقارير: إنسيني يقترب من المشاركة أمام برشلونة في اياب دوري الأبطال

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وكالات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الخميس، عن موقف اللاعب إنسيني جناح فريق نابولي من المشاركة امام مضيفه برشلونة، السبت المقبل، على ملعب كامب نو في إياب دور الـ16 من بطولة .

ووفقًا لصحيفة «كوريري ديلو سبورت» الإيطالية، فإن حالة نجم فريق الجنوب، لورينزو إنسيني، تتحسن ويقترب من المشاركة في مباراة برشلونة.

وكان إنسيني تعرض لإصابة في الفخذ، خلال الدقائق الأخيرة من مباراة البارتينوبي ضد لاتسيو، في ختام .

وأشارت الصحيفة إلى أن إنسيني يكثف حاليًا تدريبه اليومي، لاختبار مستوى لياقته قبل المباراة المهمة.

وذكرت أن اللاعب سيخضع لفحص طبي، اليوم، ثم سيكون تدريب الغد حاسمًا لمصيره.

وأوضحت الصحيفة، أنه يُنتطر معرفة إذا كان إنسيني، سيبدأ مباراة برشلونة أم لا، لكنه على الأقل سيتواجد كبديل في «كامب نو».

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وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب «سان باولو»، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    94,875

  • تعافي

    47,182

  • وفيات

    4,930

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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