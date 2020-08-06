تقارير: إنسيني يقترب من المشاركة أمام برشلونة في اياب دوري الأبطال

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الخميس، عن موقف اللاعب إنسيني جناح فريق نابولي من المشاركة امام مضيفه برشلونة، السبت المقبل، على ملعب كامب نو في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.
ووفقًا لصحيفة «كوريري ديلو سبورت» الإيطالية، فإن حالة نجم فريق الجنوب، لورينزو إنسيني، تتحسن ويقترب من المشاركة في مباراة برشلونة.
وكان إنسيني تعرض لإصابة في الفخذ، خلال الدقائق الأخيرة من مباراة البارتينوبي ضد لاتسيو، في ختام الدوري الإيطالي.
وأشارت الصحيفة إلى أن إنسيني يكثف حاليًا تدريبه اليومي، لاختبار مستوى لياقته قبل المباراة المهمة.
وذكرت أن اللاعب سيخضع لفحص طبي، اليوم، ثم سيكون تدريب الغد حاسمًا لمصيره.
وأوضحت الصحيفة، أنه يُنتطر معرفة إذا كان إنسيني، سيبدأ مباراة برشلونة أم لا، لكنه على الأقل سيتواجد كبديل في «كامب نو».
وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب «سان باولو»، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.
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