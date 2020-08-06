رواج ألعاب الفيديو جراء الحجر يجذب ليفاندوفسكي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 أغسطس 2020

قرر نجم نادي ​بايرن ميونيخ​ الالماني، ​روبرت ليفاندوفسكي​، الاستثمار في شركة بولندية متخصصة في ألعاب الفيديو، التي راجت خلال فترة العزل العام؛ بسبب ​فيروس كورونا​.

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وأصبحت بولندا دولة رائدة في تصدير ألعاب الفيديو، حتى قبل أن يتعزز هذا القطاع جراء فترة العزل العام.

وذكرت مجموعة موفي جايمز، أنها وقعت عقدا مع البولندي ليفاندوفسكي سيملك بموجبه حصة في شركة سيتم إطلاقها في أيلول، لتطوير ألعاب الفيديو.

وأوضح ليفاندوفسكي، في بيان نشرته المجموعة: "توجد فرص هائلة في هذا القطاع".