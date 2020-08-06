بونوتشي: تركيز يوفنتوس منصب على مواجهة ليون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 أغسطس 2020

كد المدافع الايطالي ​ليوناردو بونوتشي​ لاعب ​يوفنتوس​ جاهزية الفريق لمواجهة فريق ليون.



وقال بونوتشي في تصريحات صحفية:""يمكننا جميعًا بكلمة أو إشارة حقن طاقة إيجابية وتحديد كيفية تطور اللعبة، تركيزنا منصب على هذه المباراة، وعلى الرغبة في قلب نتيجة الذهاب".

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وتابع: "يوفنتوس بعد استئناف النشاط ظهر بأشياء جيدة، هذا الأسبوع كنا محظوظين بما يكفي للتدرب بشكل جيد، وغدًا علينا أن نلعب كفريق واحد ونعطي 110% من مجهودنا".

وواصل: "أن تلعب بدون وجود جماهيرك أمر غير لطيف، لكننا سنكون بحاجة إلى أن نكون أكثر تركيزًا من أجل الذهاب إلى لشبونة".

واكمل: "علينا أن ننظر لأنفسنا دون الاستماع إلى ما يقال في الخارج، نحن بخير، لقد حققنا الهدف الرئيسي وهو الاسكوديتو، والآن هناك رغبة كبيرة للعب مباراة الغد".

واتم: "الطاقة والأدرينالين سيكونان أساسيين غدًا، سيكون هناك حماس ورغبة كبيرة".