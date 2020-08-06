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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بونوتشي: تركيز يوفنتوس منصب على مواجهة ليون والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 أغسطس 2020
كد المدافع الايطالي ليوناردو بونوتشي لاعب يوفنتوس جاهزية الفريق لمواجهة فريق ليون.
وقال بونوتشي في تصريحات صحفية:""يمكننا جميعًا بكلمة أو إشارة حقن طاقة إيجابية وتحديد كيفية تطور اللعبة، تركيزنا منصب على هذه المباراة، وعلى الرغبة في قلب نتيجة الذهاب".
وتابع: "يوفنتوس بعد استئناف النشاط ظهر بأشياء جيدة، هذا الأسبوع كنا محظوظين بما يكفي للتدرب بشكل جيد، وغدًا علينا أن نلعب كفريق واحد ونعطي 110% من مجهودنا".
وواصل: "أن تلعب بدون وجود جماهيرك أمر غير لطيف، لكننا سنكون بحاجة إلى أن نكون أكثر تركيزًا من أجل الذهاب إلى لشبونة".
واكمل: "علينا أن ننظر لأنفسنا دون الاستماع إلى ما يقال في الخارج، نحن بخير، لقد حققنا الهدف الرئيسي وهو الاسكوديتو، والآن هناك رغبة كبيرة للعب مباراة الغد".
واتم: "الطاقة والأدرينالين سيكونان أساسيين غدًا، سيكون هناك حماس ورغبة كبيرة".
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