شكرا لقرائتكم خبر فريق نمساوي يشهر إفلاسه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينطلق الموسم الجديد من الدوري النمساوي 11 سبتمبر المقبل دون فريق ماترسبرج الذي أعلن أمس أنه سيتخلى عن رخصة مشاركته في الدوري وسيعلن إفلاسه، نظرا لأن الراعي الرئيسي له، وهو بنك محلي تورط في فضيحة فساد مالي كبرى، وسيحل فريق تيرول الذي كان قد هبط من المسابقة، محل ماترسبرج في الدوري النمساوي.

من جهتها، قررت رابطة الدوري النمساوي لكرة القدم أمس، السماح بحضور جماهير الفريق صاحب الأرض خلال المباريات مع بداية الموسم الجديد من الدوري المحلي.

ولن يتم السماح بحضور جماهير الفريق الزائر حتى نهاية العام بموجب اللوائح الجديدة للحيلولة دون تفاقم أزمة فيروس كورونا المستجد.