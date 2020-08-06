فريق نمساوي يشهر إفلاسه

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من جهتها، قررت رابطة الدوري النمساوي لكرة القدم أمس، السماح بحضور جماهير الفريق صاحب الأرض خلال المباريات مع بداية الموسم الجديد من الدوري المحلي.
ولن يتم السماح بحضور جماهير الفريق الزائر حتى نهاية العام بموجب اللوائح الجديدة للحيلولة دون تفاقم أزمة فيروس كورونا المستجد.
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