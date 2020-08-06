اخبار الرياضه

فريق نمساوي يشهر إفلاسه

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر فريق نمساوي يشهر إفلاسه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - ينطلق الموسم الجديد من الدوري النمساوي 11 سبتمبر المقبل دون فريق ماترسبرج الذي أعلن أمس أنه سيتخلى عن رخصة مشاركته في الدوري وسيعلن إفلاسه، نظرا لأن الراعي الرئيسي له، وهو بنك محلي تورط في فضيحة فساد مالي كبرى، وسيحل فريق تيرول الذي كان قد هبط من المسابقة، محل ماترسبرج في الدوري النمساوي.

من جهتها، قررت رابطة الدوري النمساوي لكرة القدم أمس، السماح بحضور جماهير الفريق صاحب الأرض خلال المباريات مع بداية الموسم الجديد من الدوري المحلي.

ولن يتم السماح بحضور جماهير الفريق الزائر حتى نهاية العام بموجب اللوائح الجديدة للحيلولة دون تفاقم أزمة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فريق نمساوي يشهر إفلاسه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا