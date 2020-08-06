شكرا لقرائتكم شبانة يكشف كواليس الأزمة بين فايلر وكهربا بسبب اعلان البطاطس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانه في لايف " اليوم السابع " أن هناك أزمة بعد تصوير محمود عبد المنعم كهربا نجم هجوم الأهلي إعلان لاحدي شركات البطاطس تسبب في غضب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، بعد ان تأخر اللاعب عن إحدي التدريبات ليتم ابلاغ المدرب انه كان يصور إعلانا وهو ما تسبب في تأخره.

لمتابعة لايف شبانه

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تابع الإعلامي محمد شبانه في برنامج " مع شبانه " أن فايلر أصدر فرمانا صارما بعدم إقدام أي لاعب على مثل تلك الأمور قبل العودة اليه ،خاصة وأن فترة التوقف قد انتهت و أصبح الفريق على وشك دخول العديد من المواجهات المرتقبة سواء المحلية أو القارية.

أضاف شبانه على صفحات اليوم السابع رغم إيقاف كهربا وعدم مشاركته في مباريات الأهلي المقبلة، إلا أن فايلر أكد أن القرار لا يستثني أي لاعب و أن يتم العودة إليه قبل إقدام أي لاعب على أي خطوة خارج المستطيل الأخضر، خاصة بعد أن أبدي المدرب السويسري غضبه من موعد اجراء حسين الشحات لجراحة الفتاق حيث اكد أنه قام باجرائها في وقت غير مناسب نهائيا، حيث كان من المفترض ان يجريها فور توقف النشاط بسبب فيروس كورونا أو كان يقوم بتأجيل الخضوع لها نهاية الموسم، بعد انتهاء مباريات الفريق المحلية والقارية.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً بدلاً من الثامنة، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.