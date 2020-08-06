شكرا لقرائتكم ظهور 4 حالات إيجابية مصابة بكورونا بين فريق سلة الإتحاد السكندري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أظهرت نتائج المسحة الطبية التى أجريت أمس لفريق كرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى والجهاز الفنى والإدارى والتي تمت عقب ظهور حالة إيجابية مصابة بين صفوف اللاعبين ، وجود أربع حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا ، للاعبان بالفريق وحالتين بالجهاز الفنى والإدارى ، و تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لعزل المصابين من خلال طبيب الفريق محمد كمال ، والذى سيتولى جميع الإجراءات والتدابير الخاصة بعلاج المصابين وعزلهم بالتنسيق حتى تعافيهم وتماثلهم للشفاء .

وتمت المسحة لفريق الاتحاد السكندري بناءا على طلب محمد مصيلحى رئيس النادى بعد إيجابية عينة أحد لاعبى الفريق ، و تقرر إلغاء تدريب اليوم لحين معرفة نتيجة المسحة للاعبى الفريق والجهاز الفني والادارى والتي أسفرت عن 4 حالات ايجلبية .

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ونجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري في تجديد التعاقد مع أحمد الصباغ و رامى إبراهيم نجمى الفريق لموسم جديد على أن يستمر تعاقدهم حتى 2020/2021 وذلك بناءا على رغبة أحمد مرعى المدير الفني للفريق الأول.

أشاد أحمد مرعى المدير الفني للاتحاد السكندري بالتجديد للاعبان خاصة وأنهما من القوام الأساسى للفريق والتجديد ليس بمفاجأة خاصة و أن هناك اكثر من لاعب هم الأعمدة الأساسية لسلة زعيم الثغر من بينهم الصباغ و إبراهيم .