شكرا لقرائتكم نائب رئيس الزمالك يكشف كواليس جديدة حول الصفقات الجديدة وموقف المثلوثي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك أن هناك فرحة ممزوجة بالتخوف والحذر الشديد مع عودة الدوري، وأتمنى مرور هذه المرحلة هلى أحسن حال، بالتأكيد هناك فرحة بعودة النشاط رغم تحفظنا الشديد على ذلك

قال جلال في تصريحات خاصة أن التونسي حمزة المثلوثي صفقة الزمالك الجديدة متواجد في مصر ويتدرب وهناك صفقات جديدة وستكون مفيد للفريق وعند حسن الظن، متمنيا أن تكون الصفقات الجديدة اضافة للفريق الأبيض في المباريات القادمة.

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شدد: تعلمنا جيدا من المباريات من أجل السباق مع الوقت ومع ظروف كورونا وخضنا مباريات قوية نتج عنها بعض الإصابات وما أثلج صدري هو الحالة البدنية للاعبين، ولكن الجهاز الفني نجح في الوصول إلى معدل جيد من اللياقة البدنية.

أوضح: قطاع الناشئين يضم لاعبين جيدين بدليل وجود لاعب في التشكيل الأساسي وآخر على دكة الاحتياطي.