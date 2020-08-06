شكرا لقرائتكم شبانه في لايف "اليوم السابع": الزمالك يتخذ قرار مفاجئ بشأن مستحقات اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطرت إدارة الكرة بنادي الزمالك، لاعبي الفريق بأنه لن يتم خصم قيمة شهرين من رواتبهم التي تنازلوا عنها خلال فترة التوقف الكروي بسبب فيروس كورونا حيث سيحصل اللاعبين علي كافة مستحقاتهم بعد قرار استكمال المسابقات لهذا الموسم وذلك تحفيزا لهم لتجميع أكبر عدد من النقاط في بطولة الدوري الممتاز والاستعداد الجيد لخوض منافسات دوري أبطال إفريقيا. قررت إدارة الزمالك، ترحيل كافة العقوبات المالية التي يتم توقيعها علي اللاعبين إلي نهاية الموسم الحالي حيث سيتم خصم قيمة أي غرامة من نسبة ال٢٥٪؜ الأخيرة حيث تم توقيع عدد من العقوبات في المرحلة الماضية دون الإعلان عنها مع إخطار كل لاعب بالعقوبة وأسبابها وقيمة وفقا للائحة علي أن يتم توقيع كافة الخصومات مع نهاية الموسم وحال نجاح الفريق في التتويج بدوري ابطال افريقيا سيتم دراسة رفع تلك العقوبات عن اللاعبين وهو الشرط الوحيد للتراجع عن العقوبات المالية داخل الفريق. Advertisements الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً بدلاً من الثامنة، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شبانه في لايف "اليوم السابع": الزمالك يتخذ قرار مفاجئ بشأن مستحقات اللاعبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.