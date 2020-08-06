شكرا لقرائتكم الأهلي يعلن موعد مباراة الوداد المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن النادي الاهلي موعد مباراة الوداد المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلي أن الجهاز الفني حدد يوم ٣ أكتوبر المقبل موعدًا لمباراة العودة بين الأهلي والوداد، في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وأضاف: «تم إخطار الإتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" بالموعد الذي اختاره النادي، فيما يتم التنسيق مع الجهات المعنية والأمنية للحصول على الموافقات اللازمة لخوض المباراة على استاد القاهرة».

فيما اقترب محمود الخطيب، رئيس النادى ، من رئاسة بعثة الفريق فى المغرب خلال مواجهة الوداد بنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن يُعلن مجلس الأهلى رئيس البعثة خلال الأيام المقبلة، لكن المعلومات الواردة من القلعة الحمراء تُشير إلى أن الخطيب سيكون رئيس البعثة فى هذه المباراة المرتقبة والتى يتطلع خلالها الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية تُسهّل مهمة الفريق فى لقاء العودة بالقاهرة.

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وأعلن الاتحاد الأفريقى أن مباراة الذهاب ستقام بالمغرب أحد يومى 25 و26 سبتمبر المقبل، فيما تقام مباراة العودة يوم 2 أو 3 أكتوبر المقبل بالقاهرة، وحدد الأهلى 3 أكتوبر موعداً لمباراة العودة باستاد القاهرة، وينتظر الأحمر وصول الموافقة الأمنية لإقامة اللقاء فى استاد القاهرة، فيما لم يُحدد النادى المغربى موعد مباراته الذهاب حتى الآن.

الخطيب كان قد ترأس بعثة الأهلى فى جنوب أفريقيا خلال مباراة صن داونز يوم 7 مارس الماضى بأياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا والتى انتهت بالتعادل بهدف لمثله ليتأهل الأحمر لنصف نهائى البطولة بعدما سبق وفاز فى لقاء الذهاب بالقاهرة بثنائية نظيفة.

ويعود الأهلى لمنافساته المحلية الأحد المقبل بمواجهة أنبى فى اللقاء المؤجل من الجولة 14 للدورى الممتاز بعد توقف عدة أشهر بسبب "جائحة" كورنا.