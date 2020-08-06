شكرا لقرائتكم تقارير مغربية: 4 لاعبين يغيبون عن الوداد خلال مواجهة نهضة بركان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية مغربية، أن نادى الوداد البيضاوى الذى يدربه الإسبانى خوان كارلوس جاريدو، سيفتقد لمجهودات العديد من اللاعبين خلال مواجهة نهضة بركان، المقرر إقامتها في الحادية عشر من مساء اليوم، الخميس، على الملعب البلدى، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ20 من مسابقة الدوري المغربي.

ذكر موقع " le360" المغربى، أنه سيغيب 4 لاعبين عن الوداد في مواجهة الليلة وهم: عبد اللطيف نصيف وزهير المترجي وفقا لقرار فنى، بالإضافة إلى بديع أووك وجباجبو لوران.

أضاف الموقع إلى أنه سيتواصل غياب العديد من اللاعبين أيضا عن صفوف الوداد المغربى وهم: أشرف داري، يوسف شينا، محمد رحيم، سفيان كركاش وميشيل، لأسباب مختلفة.

ويتصدر الوداد جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 37 نقطة بفارق نقطة واحدة عن منافسه الرجاء البيضاوى صاحب المركز الثانى من إجمالي 19 مباراة لكل منهما.

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من ناحية أخرى، قرر الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، خضوع لاعبي الأهلى والزمالك لفحوصات فيروس كورونا المستجد، قبل مواجهتى الوداد والرجاء في الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

ووفقاً لما نشرته صحيفة "الأحداث المغربية"، إن كاف قرر خضوع لاعبي الأهلى والزمالك والوداد والرجاء، أطراف الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا، إلى مسحات فيروس كورونا قبل 48 ساعة من موعد المواجهتين.

أضافت الصحيفة، إن الإتحاد الأفريقي قرر تشكيل لجنتين طبيتين، تتولى كلًا منهما الإشراف على الإجراءات الاحترازية في المباراتين لضمان نجاحهما من الناحية الطبية، وضمان عدم وجود أي عائق صحي يؤثر بالسلب عليهما.

اختتمت الصحيفة، إن الفحص الطبي الأول سيقام يومي 22 و 23 سبتمبر المقبل قبل مباراتى الذهاب في المغرب، على أن تقام المسحة الثانية للأندية الأربعة يومى 31 سبتمبر والأول من أكتوبر قبل 48 ساعة من العودة فى مصر.