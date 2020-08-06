فايلر يجري تقسيمة كرة للاعبي الأهلي خلال المران بملعب التتش

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جدة - عمرو شويل حرص السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، على إجراء تقسيمة كرة قوية للاعبي الفريق على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة ، وقام المدير الفني بإيقاف التقسيمة أكثر من مرة، لشرح بعض الجوانب الفنية والخططية، فيما شهدت أداءً قويًّا من جانب اللاعبين.
وشهد مران اليوم جلسة خاصة بين رينيه فايلر المدير الفني مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة من أجل مناقشة عدة أمور خاصة بالفريق وترتيبات المرحلة المقبلة محلياً وأفريقياً.
وتعرض محمود وحيد، ظهير أيسر الفريق لكدمة قوية في الوجه أثناء مشاركته في تقسيمة الكرة بختام التدريبات الجماعية للفريق اليوم ، وتعرض وحيد لكدمة في الوجه أثناء كرة مشتركة مع أحمد الشيخ لاعب الفريق، وغادر التقسيمة لعدة دقائق، قبل أن يخضع لفحص طبي تحت إشراف خالد محمود، طبيب الفريق، ويعود إلى التقسيمة مجددًا، وبعد عودة محمود وحيد للمران تعرض أحمد الشيخ لكدمة قوية في القدم مع نهاية التقسيمة وخضع الشيخ لبعض الفحوصات الطبية مع الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، للوقوف على حالة اللاعب.
واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، مساء اليوم الخميس، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة حيث يستعد الفريق لمواجهة إنبي مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي، في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.
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