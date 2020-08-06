شكرا لقرائتكم فايلر يجري تقسيمة كرة للاعبي الأهلي خلال المران بملعب التتش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، على إجراء تقسيمة كرة قوية للاعبي الفريق على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة ، وقام المدير الفني بإيقاف التقسيمة أكثر من مرة، لشرح بعض الجوانب الفنية والخططية، فيما شهدت أداءً قويًّا من جانب اللاعبين.

وشهد مران اليوم جلسة خاصة بين رينيه فايلر المدير الفني مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة من أجل مناقشة عدة أمور خاصة بالفريق وترتيبات المرحلة المقبلة محلياً وأفريقياً.

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وتعرض محمود وحيد، ظهير أيسر الفريق لكدمة قوية في الوجه أثناء مشاركته في تقسيمة الكرة بختام التدريبات الجماعية للفريق اليوم ، وتعرض وحيد لكدمة في الوجه أثناء كرة مشتركة مع أحمد الشيخ لاعب الفريق، وغادر التقسيمة لعدة دقائق، قبل أن يخضع لفحص طبي تحت إشراف خالد محمود، طبيب الفريق، ويعود إلى التقسيمة مجددًا، وبعد عودة محمود وحيد للمران تعرض أحمد الشيخ لكدمة قوية في القدم مع نهاية التقسيمة وخضع الشيخ لبعض الفحوصات الطبية مع الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، للوقوف على حالة اللاعب.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، مساء اليوم الخميس، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة حيث يستعد الفريق لمواجهة إنبي مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي، في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.