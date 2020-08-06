شكرا لقرائتكم عدلى القيعى: الأهلى تعامل باحترافية وكفاية كلام يا عاشور ودع الزمن يداوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المهندس عدلى القيعى، أن النادى الأهلى تعامل باحترافية كبيرة مع ملف قائد الفريق حسام عاشور، وأنصح اللاعب بعدم الحديث في الإعلام مرة أخرى.

وقال عدلى القيعى في برنامج "ملك وكتابة" المذاع على قناة الأهلى: "الأزمات المفتعلة بقيت صناعة.. المفروض نتكلم عن عودة الدورى ولكن يتخلق أزمة ونفضل نتكلم فيها بعيدا عن الحدث الأكبر حاليا".

وأضاف القيعى: "نتحدث عن حسام عاشور واحد من أكثر الناس اللى بنحترمه، ومصلحة الأهلى حاليا أحيانا تتحكم بأن يتفق مع لاعب على أنه خارج حساب الأهلى ونطلب منه الاعتزال أو الخروج لمكان آخر لأن الفترة الحالية لا تحتاج تواجده".

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وتابع عدلى القيعى: " مش عارف الأهلى عمل إيه مع عاشور.. دا الاحترافية والدليل على ذلك هو أحمد فتحى الراجل تفاوض ورفض العرض وانتقل لبيراميدز وحتى الآن يعامل معاملة كبيرة ونفس الشىء مع شريف إكرامى، ولا المفروض الاهلى يجامل لاعب ويضحى بلاعب صاعد، ولكن حسام عاشور خرج وحط الأهلى تحت ضغط ويتكلم عن مجلس الإدارة والمشاكل تحل في الغرف المغلقة وهذا سبب الأزمة".

وطلب القيعى من عاشور عدم الحديث في وسائلا الإعلام قائلا: " كفاية كلام ودع الزمن يداوى الجروح التي حدثت وبلاش كلام لأنك ستخسر كتير".