شكرا لقرائتكم الأهلى يتفوق على ريال مدريد وبرشلونة في قائمة أنجح أندية العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تفوق النادى الأهلى على ناديى ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، في قائمة أنجح الأندية في تاريخ كرة القدم من مختلف أنحاء العالم، وفق تقرير بريطانى.

وكشفت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، عن قائمة تضم أنجح 15 ناديا في تاريخ اللعبة على مدار السنوات الماضية، من حيث عدد الألقاب والإنجازات التى حققتها الأندية فى تاريخها.

واحتل النادى الاهلى المركز الثالث في القائمة المعلنة، ليسجل حضور بين كبار العالم، مثل ريال مدريد وبرشلونة من إسبانيا، ومانشستر يونايتد وليفربول قطبي إنجلترا.

وسلطت الصحيفة الضوء على جزء بسيط من تاريخ نادي القرن الأفريقي، وقالت إنه حقق 107 ألقاب منذ تأسيسه في عام 1907، دون احتساب بعض البطولات المحلية مثل دوري القاهرة.

وأوضحت أن الأهلي يمتلك الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالدوري (41 لقبا)، بجانب 36 مرة لكأس مصر و19 لقبا قاريا منها 8 لدوري أبطال أفريقيا.

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وفي المركز الأول، حل رينجرز الاسكتلندي بـ115 لقبا متفوقا على غريمه الأزلي سيلتيك الوصيف بـ5 ألقاب أقل، بينما حل ريال مدريد وبرشلونة في المركزين الرابع والخامس برصيد 90 و89 بطولة لكل منهما على الترتيب.

وسجل بنفيكا البطل التاريخي للبرتغال حضورا في المركز الخامس (83 لقبا)، ثم الفيصلي (80) وبورتو البرتغالي (78) وأولمبياكوس اليوناني (76) ثم بايرن ميونيخ الألماني في المركز العاشر بـ74 لقبا.

وبعد البافاري، حل كل من يوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي وأياكس الهولندي وأندرلخت البلجيكي وليفربول في المراكز من 11 إلى 15 على الترتيب.