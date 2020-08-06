شكرا لقرائتكم رئيس طبية الجبلاية يتابع الإجراءات الوقائية بمباراة الزمالك والمصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة علي متابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل مباراة الزمالك والمصرى البورسعيدي التي تقام مساء اليوم الخميس على استاد برج العرب في الإسكندرية بالجولة الرابعة عشرة المؤجلة بالدوري الممتاز.

وتواجد سلطان بمحيط ملعب المباراة وأماكن تواجد اللاعبين والحكام من أجل الاطمئنان علي سير العمل بالإجراءات المتفق عليها وفقا لما أقره مجلس الوزراء ووزارة الصحة.

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