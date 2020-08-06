شكرا لقرائتكم أيمن أشرف يخضع لجلسة تأهيل وتدريب منفرد على هامش مران الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إكتفى أيمن أشرف، لاعب الاهلي بخوض جانبًا من التدريبات البدنية والتأهيل في «الجيم»، وخضع لجلسة تأهيل وتدريب منفرد، وجانب من تدريبات الجري حول الملعب، على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، ومن جانبه قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، إن أيمن أشرف يتحسن ويؤدي تدريباته العلاجية والتأهيلية بشكل جيد، وسوف يخضع لفحص طبي غدًا الجمعة يحدد موقفه من اللحاق بمباراة إنبي المقبلة، ومدى جاهزيته للمشاركة في التدريبات الجماعية.

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على صعيد أخر ،قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الحراس الأربعة: شريف إكرامي، ومحمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، في جانب من التدريبات البدنية والفنية المتنوعة، ضمن فقرات المران واشتمل مران الرباعي على جانب من التدريبات البدنية وفقرات التصويب من زوايا ومسافات مختلفة في الملعب، مع التدريب على الكرات العرضية، وحرص ميشيل على توجيه الحراس الأربعة ببعض التعليمات والتوجيهات أثناء فقرات المران.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة مساء اليوم الخميس، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة إستعداداً لمواجهة إنبي مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي، في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.