شكرا لقرائتكم شبانة يكشف عن مفاجأة صادمة لجمهور الأهلي: رمضان صبحى لن يشارك في مباراة انبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانه في لايف اليوم السابع عن مفاجأة صادمة لجماهير الأهلي و هي تواصل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، خلال الساعات الماضية مع أعضاء اللجنة الخماسية لمعرفة موقف رمضان صبحى لاعب الفريق من المشاركة أمام انبى في الدورى ، بعد انتهاء إعارته في الفريق يوم 30 يونيو الماضى ، ، وأكد أعضاء الجبلاية لمدير الكرة بالأهلى أنه لا يحق للفريق الأحمر اشراك رمضان صبحى وأن علاقة اللاعب انتهت بالأهلى .

لمتابعة لايف شبانه

Advertisements

تابع محمد شبانه عبر برنامج " مع شبانه " على صفحات اليوم السابع : اتحاد الكرة أبلغ عبد الحفيظ بأنهم أخطأو في عدم ارسال خطاب لاتحاد الكرة وهيدرسفيلد الانجليزى يفيد برغبة الأهلى في مد اعارة اللاعب بناء على توصيات الفيفا للاتحادات والأندية لأنها غير ملزمة.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً ، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى ، و أيضا الحديث عن إستئناف بطولة الدوري الممتاز بمباراة الزمالك و المصري اليوم.