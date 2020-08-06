شكرا لقرائتكم عبد الحفيظ: عقوبة أجايي وياسر إبراهيم انتهت ويحق لهما المشاركة في مباراة انبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن العقوبة الموقعة على الثنائي جونيور أجايي وياسر إبراهيم لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد انتهت ، وأضاف: «أجايي يحق له المشاركة في مباراة إنبي المقبلة، وفقًا لرؤية الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر، فيما سيغيب ياسر إبراهيم لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للإصابة».

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وإستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، مساء اليوم الخميس، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة إستعداداً لمواجهة إنبي مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة، في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

على صعيد متصل ، طلب السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، تقريراً من الدكتور خالد محمود طبيب الفريق تقريراً عن حالة اللاعبين المصابين فى الفريق وهم: كريم نيدفيد وسعد سمير ومحمد محمود وياسر إبراهيم ومعهم حسين الشحات الذى أجرى قبل عدة أسابيع جراحة "الفتاق"، وطلب المدير الفنى تقريراً عن تطورات علاج اللاعبين وموقفهم من البرامج التأهيلية التى يخضعون لها حالياً بعد الإصابات المختلفة التى يعانوا منها حيث أجرى نيدفيد ثلاث عمليات جراحية فى غضروف الركبة، فيما أجرى محمد محمود جراحة الرباط الصليبى واقترب من العودة للتدريبات الجماعية فيما تعرض ياسر إبراهيم مؤخراً لإصابة بجذع فى الكاحل، أما سعد سمير فأجرى جراحة فى وتر أكيلس قبل عدة أشهر.