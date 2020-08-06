عبد الحفيظ: عقوبة أجايي وياسر إبراهيم انتهت ويحق لهما المشاركة في مباراة انبي

شكرا لقرائتكم عبد الحفيظ: عقوبة أجايي وياسر إبراهيم انتهت ويحق لهما المشاركة في مباراة انبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن العقوبة الموقعة على الثنائي جونيور أجايي وياسر إبراهيم لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد انتهت ، وأضاف: «أجايي يحق له المشاركة في مباراة إنبي المقبلة، وفقًا لرؤية الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر، فيما سيغيب ياسر إبراهيم لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للإصابة».
وإستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، مساء اليوم الخميس، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة إستعداداً لمواجهة إنبي مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة، في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.
على صعيد متصل ، طلب السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، تقريراً من الدكتور خالد محمود طبيب الفريق تقريراً عن حالة اللاعبين المصابين فى الفريق وهم: كريم نيدفيد وسعد سمير ومحمد محمود وياسر إبراهيم ومعهم حسين الشحات الذى أجرى قبل عدة أسابيع جراحة "الفتاق"، وطلب المدير الفنى تقريراً عن تطورات علاج اللاعبين وموقفهم من البرامج التأهيلية التى يخضعون لها حالياً بعد الإصابات المختلفة التى يعانوا منها حيث أجرى نيدفيد ثلاث عمليات جراحية فى غضروف الركبة، فيما أجرى محمد محمود جراحة الرباط الصليبى واقترب من العودة للتدريبات الجماعية فيما تعرض ياسر إبراهيم مؤخراً لإصابة بجذع فى الكاحل، أما سعد سمير فأجرى جراحة فى وتر أكيلس قبل عدة أشهر.
كانت هذه تفاصيل خبر عبد الحفيظ: عقوبة أجايي وياسر إبراهيم انتهت ويحق لهما المشاركة في مباراة انبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.