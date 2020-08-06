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إصابة أحمد الشيخ في مران الأهلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:

تعرض أحمد الشيخ، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لكدمة قوية في القدم مع نهاية التقسيمة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.

وخضع الشيخ لبعض الفحوصات الطبية مع الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، للوقوف على حالة اللاعب.

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ويستعد الأهلي بشكل مكثف لاستكمال مباريات بطولة الدوري إلى جانب دوري أبطال إفريقيا.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة مساء اليوم الخميس، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة.

‏‎ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي، في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

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