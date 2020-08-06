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المصري يهاجم الزمالك بياسر ووادي في عودة الدوري

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365:

أعلن طارق العشري المدير الفني للمصري البورسعيدي عن تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك المؤجلة من الجولة الـ14 لدوري we الممتاز، والتي تقام اليوم الخميس على ستاد برج العرب.

ويمتلك المصري 20 نقطة في المركز العاشر بجدول الترتيب، وفي المقابل لدى الزمالك 31 نقطة في المركز الرابع وسيتم خصم 3 نقاط من رصيده في نهاية الموسم.

ويأمل المصري في تحقيق الفوز على الزمالك من أجل التقدم من المركز العاشر إلى الثامن، فيما يدخل الأبيض اللقاء أملًا في التقدم أكثر بجدول الترتيب ليدخل في دائرة المنافسة على المركز الأولى.

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وتكون تشكيل المصري من:

حارس المرمى: أحمد مسعود.

خط الدفاع: كريم العراقي وإسلام أبو سليمة وأحمد شوشة وبهاء مجدي.

خط الوسط: محمد جابر وعمرو موسى وحسن علي وفريد شوقي.

خط الهجوم: أحمد ياسر ومحمود وادي.

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