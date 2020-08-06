ظهور ناشيء الزمالك في التشكيل الرسمي لمواجهة المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، عن تشكيل فريقه لمواجهة المصري البورسعيدي باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الرابعة عشرة المؤجلة من الدوري الممتاز. وشهد التشكيل وجود مهاجم فريق الشباب حسام أشرف أساسياً. وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد أبو جبل. Advertisements خط الدفاع: محمود علاء، محمود حمدي "الونش"، حازم إمام، محمد عبدالشافي. خط الوسط: محمد حسن، إسلام جابر، فرجاني ساسي، أحمد سيد زيزو، حسام أشرف. خط الهجوم: مصطفى محمد بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمود عبدالرحيم جنش وعمر السعيد ومحمد عنتر وكريم بامبو وكابونجو كاسونجو وأسامة فيصل ومحمد حسام وحاتم محمد ومحمد عبدالغني.

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