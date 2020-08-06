الأهلي يعلن جاهزية حمدي فتحي لاستئناف الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:
أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي جاهزية لاعب الوسط الدولي حمدي فتحي للعودة لدعم الفريق مجدداً.
وكان حمدي فتحي قد تعرض لإصابة طويلة المدى ليصبح جاهزاً في الوقت الحالي للعودة من جديد للمشاركة في المباريات.
وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات للصحفيين :"حمدي فتحي لائق طبياً وبدنياً لخوض مباراة إنبي المقبلة في مسابقة الدوري، اللاعب شارك في التدريبات بصورة طبيعية".
وأضاف عبد الحفيظ :"مشاركة حمدي فتحي أمام إنبي من عدمها تتوقف على قرار المدرب رينيه فايلر، إذا أراد أن يشارك فلا يوجد مانع طبي".
ويستعد الأهلي لاستئناف مسيرته المبهرة في الدوري بمواجهة إنبي مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة في مباراة مؤجلة من الجولة 15 في مسابقة الدوري.
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