عبدالحفيظ: أجايى يستطيع المشاركة أمام انبي والإصابة تبعد ياسر إبراهيم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365:

صرح سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في الأهلي بأن العقوبة الموقعة على جونيور أجايى جناح الفريق، وزميله ياسر إبراهيم قد انتهت، وبإمكان المدير الفني رينيه فايلر الاعتماد عليهما بداية من مباراة انبي، غير أن الأخير لن يتمكن من المشاركة بداعي الإصابة.

وقال عبدالحفيظ في تصريحاته للموقع الرسمي للأهلي: "أجايي يحق له المشاركة في مباراة إنبي المقبلة، وفقًا لرؤية الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر، فيما سيغيب ياسر إبراهيم لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للإصابة."

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وعاد الأهلي للتدريبات بداية من اليوم الخميس من أجل الاستعداد لمواجهة انبي في دوري we الممتاز المقرر لها يوم الأحد المقبل.

ويعود الأهلي للعب دوري we الممتاز بعد عدة أشهر من التوقف بمواجهة انبي المؤجلة من الدور الأول للدوري الممتاز.

وكان أجايى وياسر إبراهيم قد تعرضا للإيقاف مباراتين لكل منهما على خلفية أحداث مباراة الزمالك في كأس السوبر المصري، ولعب بعدها أمام الزمالك في الدوري، ثم سموحة.