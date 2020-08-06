محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365:
صرح سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في الأهلي بأن العقوبة الموقعة على جونيور أجايى جناح الفريق، وزميله ياسر إبراهيم قد انتهت، وبإمكان المدير الفني رينيه فايلر الاعتماد عليهما بداية من مباراة انبي، غير أن الأخير لن يتمكن من المشاركة بداعي الإصابة.
وقال عبدالحفيظ في تصريحاته للموقع الرسمي للأهلي: "أجايي يحق له المشاركة في مباراة إنبي المقبلة، وفقًا لرؤية الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر، فيما سيغيب ياسر إبراهيم لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للإصابة."
وعاد الأهلي للتدريبات بداية من اليوم الخميس من أجل الاستعداد لمواجهة انبي في دوري we الممتاز المقرر لها يوم الأحد المقبل.
ويعود الأهلي للعب دوري we الممتاز بعد عدة أشهر من التوقف بمواجهة انبي المؤجلة من الدور الأول للدوري الممتاز.
وكان أجايى وياسر إبراهيم قد تعرضا للإيقاف مباراتين لكل منهما على خلفية أحداث مباراة الزمالك في كأس السوبر المصري، ولعب بعدها أمام الزمالك في الدوري، ثم سموحة.
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالحفيظ: أجايى يستطيع المشاركة أمام انبي والإصابة تبعد ياسر إبراهيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.