صحف عالمية تشيد بديربي الرياض بين الهلال والنصر

حرصت بعض الصحف العالمية على إلقاء الضوء على ديربي الرياض بين الهلال والنصر الذي أقيم أمس الأربعاء في ستاد الملك فهد الدولي بالرياض وانتهى بفوز الهلال برباعية مقابل هدف.
ليزيد الهلال الفارق بينه والأصفر إلى9 نقاط مع تبقي 7 جولات حتى نهاية مسابقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وتغنى موقع بروسبورت الروماني بفوز مواطنه رازفان لوشيسكو، مدرب الهلال في اللقاءمعنونا الصفحة "لوشيسكو يقترب من اللقب بتجاوزه النصر مع تبقي 7 دولات حتى النهاية".
وقال موقع بيرو21 عودة نجم المنتخب الوطني أندريه كاريو للمشاركة بعد 5 أشهر ومساهمته في الهدف الرابع للفريق باللقاء وابدى الموقع تفاؤله بالعودة الحميدة والقوية لكاريو قبل مشاركات المنتخب الروماني الدولية.
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