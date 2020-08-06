مشاهدة مباراة الزمالك والمصري بث مباشر يلا شوت بلس yalla shoot كورة ستار يلا شوت الزمالك ضد المصري بث مباشر

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، تشكيلة نادي الزمالك، التي سوف يواجه بها نظيره المصري، مساء اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة رقم 14 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، على ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية.

تشكيلة نادي الزمالك في مباراة اليوم ضد المصري البورسعيدي، شهدت تواجد محمد حسن في وسط الملعب بجانب فرجاني ساسي، لتعويض غياب طارق حامد الذي يعاني من الإصابة.

ودفع كارتيرون بحسام أشرف في خط الهجوم بجانب مصطفى محمد، في ظل غياب يوسف إبراهيم أوباما بسبب الإصابة.

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

في خط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود علاء – محمود حمدي الونش – حازم إمام.

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في خط الوسط: فرجاني ساسي – محمد حسن – أحمد سيد زيزو – إسلام جابر.

في خط الهجوم: مصطفى محمد

– حسام أشرف.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الفارس الأبيض كل من، محمود عبد الرحيم جنش – محمد عبد الغني – أسامة فيصل – كريم بامبو – عمر السعيد – كابونجو كاسونجو.

جدير بالذكر أن الفريق الأبيض يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد 31 نقطة، ولكنه يملك مواجهتين مؤجلتين.

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