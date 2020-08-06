تجهيز تقنية الـ "فار" في ملعب برج العرب قبل مواجهة الزمالك والمصري

شهد ستاد برج العرب وضع وتجهيز الاجهزة المستخدمة في تقنية Var لمساعدة الحكام وذلك استعدادا للقاء المرتقب بين الزمالك والمصرى المقرر مساء اليوم علي ملعب استاد الجيش المصرى في برج العرب . والمصرى المقرر مساء اليوم علي ملعب استاد الجيش المصرى في برج العرب . وقامت المجموعة المشرفة علي عمل التقنية بوضع وتركيب الاجهزة في الاماكن المخصصة في الملعب.

وكذلك في غرفة المتابعة من خلال شاشات عرض وكاميرات مراقبة من كافة زوايا الملعب

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