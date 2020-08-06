تعرف على تشكيل المصري أمام الزمالك في أول مباريات استئناف الدوري

أعلن طارق العشري المدير الفني للفريق الأول بالنادي المصري البورسعيدي، تشكيله لمواجهة الزمالك، بعد قليل، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 14 للدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حارس المرمى: أحمد مسعود.

خط الدفاع: كريم العراقي وإسلام أبو سليمة وأحمد شوشة وبهاء مجدي.

خط الوسط: محمد جابر وعمرو موسى وحسن علي وفريد شوقي.

خط الهجوم: أحمد ياسر ومحمود وادي.

بينهما من الجولة 14 للدوري المصري الممتاز.وجاء تشكيل المصري كالتالي:حارس المرمى: أحمد مسعود.خط الدفاع: كريم العراقي وإسلام أبو سليمة وأحمد شوشة وبهاء مجدي.خط الوسط: محمد جابر وعمرو موسى وحسن علي وفريد شوقي.خط الهجوم: أحمد ياسر ومحمود وادي.

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